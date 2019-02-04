Тетрадь дружбы Нацумэ
Страна:
Япония, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Такахиро Омори, Хидэки Ито
Актеры:
Хироси Камия, Кадзухико Иноуэ, Аюми Фудзимура, Тё, Эйдзи Ито, Мики Ито, Сацуки Юкино, Акэми Окамура, Такаси Мацуяма, Кёко Тикири
Жанр:
аниме, семейный
Продолжительноcть:
104 мин
Такаси Нацумэ наделен удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрел гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи...
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