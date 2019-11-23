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Темная сторона

Темная сторона

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.11.2019
 
Режиссер:
Генри Джейкобсон
  
Актеры:
Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кевин Кэрролл, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Лейт М. Бурк, Ник Борэйни, Дасти Сорг, Шон Х. Скалли
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,45
          
 

В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.

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Сегодня
23:25 Киносити
Завтра
23:25 Киносити
30 ноября, суббота
23:25 Киносити
1 декабря, воскресенье
23:25 Киносити
2 декабря, понедельник
23:25 Киносити
3 декабря, вторник
23:55 Киносити
4 декабря, среда
23:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 540 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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