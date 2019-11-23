Темная сторона
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 28.11.2019
Режиссер:
Генри Джейкобсон
Актеры:
Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кевин Кэрролл, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Лейт М. Бурк, Ник Борэйни, Дасти Сорг, Шон Х. Скалли
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
97 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,45
В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.
Сегодня
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30 ноября, суббота
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1 декабря, воскресенье
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2 декабря, понедельник
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3 декабря, вторник
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4 декабря, среда
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21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 800-2500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽