Темная сторона

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 28.11.2019

Режиссер: Генри Джейкобсон

Актеры: Шонн Уильям Скотт, Мариэла Гаррига, Дейл Дикки, Кевин Кэрролл, Кристи Херринг, Рэймонд Александр Чэм мл., Лейт М. Бурк, Ник Борэйни, Дасти Сорг, Шон Х. Скалли

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,45

В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.