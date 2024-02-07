Спуск в бездну

Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Матье Тюри

Актеры: Самюэль Ле Биан, Амир Эль Касем, Тома Соливерес, Жан-Юг Англад, Диего Мартин, Марк Ризо, Бруно Санчес

Жанр: Приключение, Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.