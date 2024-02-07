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Спуск в бездну

Спуск в бездну

Премьера:
08.02.2024
 
Режиссер:
Матье Тюри
  
Актеры:
Самюэль Ле Биан, Амир Эль Касем, Тома Соливерес, Жан-Юг Англад, Диего Мартин, Марк Ризо, Бруно Санчес
  
Жанр:
Приключение, Ужасы
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.

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