Спуск в бездну
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Матье Тюри
Актеры:
Самюэль Ле Биан, Амир Эль Касем, Тома Соливерес, Жан-Юг Англад, Диего Мартин, Марк Ризо, Бруно Санчес
Жанр:
Приключение, Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.
10 февраля, суббота
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
11 февраля, воскресенье
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, понедельник
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, вторник
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, суббота
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
11 февраля, воскресенье
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
12 февраля, понедельник
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
13 февраля, вторник
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
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