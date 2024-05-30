  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Сплетение судеб - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Сплетение судеб

Сплетение судеб

Премьера:
30.05.2024
 
Режиссер:
Летиция Коломбани
  
Актеры:
Сара Эбботт, Сара Камачо, Эдриан Дорословац, Дориан Дорословац, Марсель Жаннен, Гвендалина Лозито, Миа Мельцер, Бонни Мак, Миммо Манчини, Ави Нэш, Ким Рейвер
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
121 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

0
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.