Премьера: 30.05.2024

Режиссер: Летиция Коломбани

Актеры: Сара Эбботт, Сара Камачо, Эдриан Дорословац, Дориан Дорословац, Марсель Жаннен, Гвендалина Лозито, Миа Мельцер, Бонни Мак, Миммо Манчини, Ави Нэш, Ким Рейвер

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 121 минута

Возрастные ограничения: 18+

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.