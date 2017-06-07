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Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой

Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой

Страна:
СССР, 1970
 
 
Режиссер:
Олег Николаевский
  
Актеры:
Юра Шергин, Саша Довгуль, Ира Родионова, Михаил Чигарев, Николай Пишванов, Серафим Зайцев, Юрий Мельницкий, Виталий Беляков, Адольф Ильин, Даниил Нетребин
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
83 мин 
       
 

 

22 июня 1941 года. Обычное утро в обычном пионерском лагере у самой границы. Дети плещутся на речке, и спускающийся с неба десант воспринимают с восторгом, полагая, что идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в лагерь, обносят его колючей проволокой и объявляют, что скоро всех отправят в Германию.

Находящийся неподалеку батальон советских танков, попытался прорваться к детям на выручку, но был разбит. Уцелел только один танк и танкист дядя Вася. На него-то случайно и натыкается Мишка Скворцов, которому немцы поручили сжечь пионерские галстуки, а он их обманул и из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече, Мишка просит дядю Васю помочь выручить ребят из немецкого плена.

Танкист соглашается. На единственном танке с одним маленьким помощником начинается операция по спасению юных пионеров.

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