Сказочный патруль. Шоу продолжается

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Антон Ланшаков

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 66 минут

Возрастные ограничения: 6+

Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Аленка и Маша — берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги — лесные эльфы. Дело оборачивается сложнейшим квестом для героинь из-за могущественной третьей силы, которая угрожает всем. В результате к поискам преступников подключаются гномы на мотоциклах, туристы, эльфы, фавны и, конечно же, единороги.