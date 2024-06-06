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Сказочный патруль. Шоу продолжается

Сказочный патруль. Шоу продолжается

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Антон Ланшаков
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
66 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Аленка и Маша — берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги — лесные эльфы. Дело оборачивается сложнейшим квестом для героинь из-за могущественной третьей силы, которая угрожает всем. В результате к поискам преступников подключаются гномы на мотоциклах, туристы, эльфы, фавны и, конечно же, единороги.

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