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Щенячий патруль. Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах

Щенячий патруль. Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах

Страна:
США, Канада, 2020
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен, Уильям Гордон, Пол Мэдден
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова берется за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил! А в замке Каслхэйвена все заняты подготовкой ко дню рождения короля. Нелла вместе с Райли и Тринкет отправляется в путешествие за светящимся фруктом — это особый ингредиент для праздничного торта. А еще отважная принцесса приготовила костюмированную вечеринку для своих друзей. Но что случится, если на празднике окажется две Неллы?

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Сегодня
12:50 ДКЖ Кино
Завтра
12:50 ДКЖ Кино
1 февраля, суббота
11:00 ДКЖ Кино
2 февраля, воскресенье
11:00 ДКЖ Кино
3 февраля, понедельник
12:50 ДКЖ Кино
4 февраля, вторник
12:50 ДКЖ Кино
5 февраля, среда
12:50 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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8 февраля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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21 февраля, пятница 19:00
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