Щенячий патруль. Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
Страна:
США, Канада, 2020
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен, Уильям Гордон, Пол Мэдден
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, приключения
Продолжительноcть:
47 мин
В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова берется за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил! А в замке Каслхэйвена все заняты подготовкой ко дню рождения короля. Нелла вместе с Райли и Тринкет отправляется в путешествие за светящимся фруктом — это особый ингредиент для праздничного торта. А еще отважная принцесса приготовила костюмированную вечеринку для своих друзей. Но что случится, если на празднике окажется две Неллы?
Сегодня
|12:50
|ДКЖ Кино
Завтра
|12:50
|ДКЖ Кино
1 февраля, суббота
|11:00
|ДКЖ Кино
2 февраля, воскресенье
|11:00
|ДКЖ Кино
3 февраля, понедельник
|12:50
|ДКЖ Кино
4 февраля, вторник
|12:50
|ДКЖ Кино
5 февраля, среда
|12:50
|ДКЖ Кино
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽