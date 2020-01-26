Щенячий патруль. Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах

Страна: США, Канада, 2020

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен, Уильям Гордон, Пол Мэдден

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский, семейный, приключения

Продолжительноcть: 47 мин

В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова берется за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил! А в замке Каслхэйвена все заняты подготовкой ко дню рождения короля. Нелла вместе с Райли и Тринкет отправляется в путешествие за светящимся фруктом — это особый ингредиент для праздничного торта. А еще отважная принцесса приготовила костюмированную вечеринку для своих друзей. Но что случится, если на празднике окажется две Неллы?