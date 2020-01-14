Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 23.01.2020

Режиссер: Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль

Актеры: Изабель Нанти, Жерар Депардье, Мизанур Рахаман, Пьер Гомме, Дидье Фламан, Ассад Ахмет

Жанр: биографический, драма, детский, семейный

Продолжительноcть: 107 мин

Фахим Мохаммад — молодой шахматист, родом из Бангладеша, иммигрировавший во Францию. История его жизни — основа сюжета фильма.