Шахматист
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 23.01.2020
Режиссер:
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Актеры:
Изабель Нанти, Жерар Депардье, Мизанур Рахаман, Пьер Гомме, Дидье Фламан, Ассад Ахмет
Жанр:
биографический, драма, детский, семейный
Продолжительноcть:
107 мин
Фахим Мохаммад — молодой шахматист, родом из Бангладеша, иммигрировавший во Францию. История его жизни — основа сюжета фильма.
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
23 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽