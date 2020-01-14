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Шахматист

Шахматист

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 23.01.2020
 
Режиссер:
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
  
Актеры:
Изабель Нанти, Жерар Депардье, Мизанур Рахаман, Пьер Гомме, Дидье Фламан, Ассад Ахмет
  
Жанр:
биографический, драма, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Фахим Мохаммад — молодой шахматист, родом из Бангладеша, иммигрировавший во Францию. История его жизни — основа сюжета фильма.

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Сегодня
17:15 Киносити
21:30 Киносити
Завтра
17:15 Киносити
21:30 Киносити
25 января, суббота
17:10 Киносити
21:25 Киносити
26 января, воскресенье
17:10 Киносити
21:25 Киносити
27 января, понедельник
17:10 Киносити
21:25 Киносити
28 января, вторник
17:10 Киносити
23:15 Киносити
29 января, среда
17:10 Киносити
21:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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23 - 31 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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