Сельма в городе призраков

Страна: Мексика, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Карлос Гутиеррез Медрано

Актеры: Кристина Милиция, Камила Амезкуа, Рокко Амезкуа, Коннор Андраде, Дино Андраде, Мемо Апонте, Дани Арто, Сюзана Баллестерос, Фернанда Кастильо, Луис Дюбюк

Жанр: мультфильм, семейный, детский, фэнтези

Продолжительноcть: 88 мин

Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она мечтает встретить своих настоящих родителей. Неожиданно её старшие братья находят древнюю книгу заклинаний, открывающую путь в другие миры. Втроем они отправятся в путешествие в удивительный Город призраков, чтобы отыскать ключ к прошлому девушки.