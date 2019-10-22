Сельма в городе призраков
Страна:
Мексика, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Карлос Гутиеррез Медрано
Актеры:
Кристина Милиция, Камила Амезкуа, Рокко Амезкуа, Коннор Андраде, Дино Андраде, Мемо Апонте, Дани Арто, Сюзана Баллестерос, Фернанда Кастильо, Луис Дюбюк
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, фэнтези
Продолжительноcть:
88 мин
Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она мечтает встретить своих настоящих родителей. Неожиданно её старшие братья находят древнюю книгу заклинаний, открывающую путь в другие миры. Втроем они отправятся в путешествие в удивительный Город призраков, чтобы отыскать ключ к прошлому девушки.
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15:00
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15:00
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27 октября, воскресенье
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28 октября, понедельник
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₽ Билеты: 350-400 ₽