Риф. Новые приключения

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Шон Патрик О’Рейли

Актеры: Джастин Эзарик, Марк Хэмилл, Азия Матту, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Элисон Вандзура

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 75 мин

Всю свою жизнь отважный рыба-попугай Алекс мечтал стать Супергероем. Он получил свой шанс, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток черного вещества. Когда Алекс и его приятели — морской конек, угорь и рыба-окунь — уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом. Они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.