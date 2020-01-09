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Риф. Новые приключения

Риф. Новые приключения

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.01.2020
 
Режиссер:
Шон Патрик О’Рейли
  
Актеры:
Джастин Эзарик, Марк Хэмилл, Азия Матту, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Элисон Вандзура
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

Всю свою жизнь отважный рыба-попугай Алекс мечтал стать Супергероем. Он получил свой шанс, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток черного вещества. Когда Алекс и его приятели — морской конек, угорь и рыба-окунь — уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом. Они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.

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 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
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