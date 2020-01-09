Риф. Новые приключения
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 16.01.2020
Режиссер:
Шон Патрик О’Рейли
Актеры:
Джастин Эзарик, Марк Хэмилл, Азия Матту, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Элисон Вандзура
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Всю свою жизнь отважный рыба-попугай Алекс мечтал стать Супергероем. Он получил свой шанс, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток черного вещества. Когда Алекс и его приятели — морской конек, угорь и рыба-окунь — уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом. Они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:15
21 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:15
22 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:15
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽