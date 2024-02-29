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Прошлые жизни

Прошлые жизни

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Селин Сон
  
Актеры:
Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын А, Лим Сын Мин, Юн Чжи Хе, Чхве Вон Ен, Джек Альбертс, Джоджо Т.Гиббс
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
106 минут
  

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

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