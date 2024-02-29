Прошлые жизни
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Селин Сон
Актеры:
Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын А, Лим Сын Мин, Юн Чжи Хе, Чхве Вон Ен, Джек Альбертс, Джоджо Т.Гиббс
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
106 минут
Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
8 - 28 февраля
28 февраля, среда 00:00
22 февраля - 6 марта
27 февраля, вторник 00:00
19 августа - 29 февраля 2023
18 - 28 февраля