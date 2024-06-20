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Проклятие демона

Проклятие демона

Премьера:
20.06.2024
 
Режиссер:
Папангкорн Пунчантарак
  
Актеры:
Криссада Сукосол Клапп, Джо Каммингс, Чания МакКлори, Критсанапум Пибулсонгграм, Пол Спурье, Бхумибхат Таворнсири
  
Жанр:
Мелодрама, Ужасы
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…

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