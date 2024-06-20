Проклятие демона
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Папангкорн Пунчантарак
Актеры:
Криссада Сукосол Клапп, Джо Каммингс, Чания МакКлори, Критсанапум Пибулсонгграм, Пол Спурье, Бхумибхат Таворнсири
Жанр:
Мелодрама, Ужасы
Продолжительноcть:
124 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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