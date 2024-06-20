Проклятие демона

Премьера: 20.06.2024

Режиссер: Папангкорн Пунчантарак

Актеры: Криссада Сукосол Клапп, Джо Каммингс, Чания МакКлори, Критсанапум Пибулсонгграм, Пол Спурье, Бхумибхат Таворнсири

Жанр: Мелодрама, Ужасы

Продолжительноcть: 124 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…