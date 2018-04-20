Привидение
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 19.04.2018
Режиссер:
Майкл Сакси
Актеры:
Мария Белло, Энгаури Райс, Дебби Райан, Колин Форд, Джейкоб Баталон, Джастис Смит, Лукас Джейд Зуманн, Оуэн Тиг, Майкл Крэм, Аманда Экьюри
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
97 мин
У него нет друзей, нет семьи. Нет привязанностей. Нет постоянного дома. Каждый день он просыпается в новом теле. Каждое утро — новый дом, новая жизнь. Он видит мир глазами других людей, разговаривает их голосами, через их ощущения постигает жизнь. Но однажды он встречает её. И всё меняется, жизнь обретает смысл.
Сегодня
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Завтра
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|19:05
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27 апреля, пятница
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28 апреля, суббота
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29 апреля, воскресенье
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30 апреля, понедельник
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Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05
27 апреля, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05
28 апреля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05
29 апреля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05
30 апреля, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
19:05