Привидение

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Майкл Сакси

Актеры: Мария Белло, Энгаури Райс, Дебби Райан, Колин Форд, Джейкоб Баталон, Джастис Смит, Лукас Джейд Зуманн, Оуэн Тиг, Майкл Крэм, Аманда Экьюри

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 97 мин

У него нет друзей, нет семьи. Нет привязанностей. Нет постоянного дома. Каждый день он просыпается в новом теле. Каждое утро — новый дом, новая жизнь. Он видит мир глазами других людей, разговаривает их голосами, через их ощущения постигает жизнь. Но однажды он встречает её. И всё меняется, жизнь обретает смысл.