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Привидение

Привидение

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Майкл Сакси
  
Актеры:
Мария Белло, Энгаури Райс, Дебби Райан, Колин Форд, Джейкоб Баталон, Джастис Смит, Лукас Джейд Зуманн, Оуэн Тиг, Майкл Крэм, Аманда Экьюри
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

У него нет друзей, нет семьи. Нет привязанностей. Нет постоянного дома. Каждый день он просыпается в новом теле. Каждое утро — новый дом, новая жизнь. Он видит мир глазами других людей, разговаривает их голосами, через их ощущения постигает жизнь. Но однажды он встречает её. И всё меняется, жизнь обретает смысл.

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