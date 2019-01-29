Приключения Аладдина

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Лайонел Стекти

Актеры: Кев Адамс, Жамель Деббуз, Ванесса Гуид, Эрик Жюдор, Рамзи Бедиа, Вахид Бузиди, Ноэми Ленуар, Микаэль Коэн, Фатсах Буяхмед

Жанр: комедия, приключения, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Сбор в мире: $10 857 617,00

А что бывает после «и жили они долго и счастливо»? На пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор. Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолете полмира, разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джинна и уже вместе с ним сразиться с Диктатором.