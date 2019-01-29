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Приключения Аладдина

Приключения Аладдина

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Лайонел Стекти
  
Актеры:
Кев Адамс, Жамель Деббуз, Ванесса Гуид, Эрик Жюдор, Рамзи Бедиа, Вахид Бузиди, Ноэми Ленуар, Микаэль Коэн, Фатсах Буяхмед
  
Жанр:
комедия, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  
Сбор в мире:
$10 857 617,00
 

А что бывает после «и жили они долго и счастливо»? На пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор. Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолете полмира, разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джинна и уже вместе с ним сразиться с Диктатором.

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