Приключения Аладдина
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Лайонел Стекти
Актеры:
Кев Адамс, Жамель Деббуз, Ванесса Гуид, Эрик Жюдор, Рамзи Бедиа, Вахид Бузиди, Ноэми Ленуар, Микаэль Коэн, Фатсах Буяхмед
Жанр:
комедия, приключения, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Сбор в мире:
$10 857 617,00
А что бывает после «и жили они долго и счастливо»? На пороге Дворца в волшебном Багдаде, где проводят время Аладдин и Принцесса, появляется ужасный и опасный Диктатор. Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей: пролететь на ковре-самолете полмира, разыскать Волшебную лампу, своего приятеля Джинна и уже вместе с ним сразиться с Диктатором.
Сегодня
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, воскресенье
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, понедельник
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, вторник
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, среда
|10:45
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
2 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
3 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
4 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
5 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00
6 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
10:45
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
18:00