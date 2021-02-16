Поворот не туда: Наследие
Страна:
США, Германия, 2021
Премьера:
в РФ 18.02.2021
Режиссер:
Майк П. Нельсон
Актеры:
Мэттью Модайн, Шарлотта Вега, Эмма Дюмон, Дэйзи Хэд, Билл Сейдж, Валери Джейн Паркер, Тим ДеЗарн, Дэмиэн Маффей, Адайн Брэдли, Дэниэл Р. Хилл, Дэвид Хатчинсон
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
109 мин
Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
27 февраля, суббота 21:00
₽ Билеты: 500-800 ₽