Поворот не туда: Наследие

Страна: США, Германия, 2021

Премьера: в РФ 18.02.2021

Режиссер: Майк П. Нельсон

Актеры: Мэттью Модайн, Шарлотта Вега, Эмма Дюмон, Дэйзи Хэд, Билл Сейдж, Валери Джейн Паркер, Тим ДеЗарн, Дэмиэн Маффей, Адайн Брэдли, Дэниэл Р. Хилл, Дэвид Хатчинсон

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 109 мин

Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.