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Поворот не туда: Наследие

Поворот не туда: Наследие

Страна:
США, Германия, 2021
 
Премьера:
в РФ 18.02.2021
 
Режиссер:
Майк П. Нельсон
  
Актеры:
Мэттью Модайн, Шарлотта Вега, Эмма Дюмон, Дэйзи Хэд, Билл Сейдж, Валери Джейн Паркер, Тим ДеЗарн, Дэмиэн Маффей, Адайн Брэдли, Дэниэл Р. Хилл, Дэвид Хатчинсон
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.

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Сегодня
12:50 Киносити
17:15 Киносити
21:40 Киносити
Завтра
17:30 Киносити
21:00 Киносити
20 февраля, суббота
17:30 Киносити
21:00 Киносити
21 февраля, воскресенье
17:30 Киносити
21:00 Киносити
22 февраля, понедельник
17:30 Киносити
21:00 Киносити
23 февраля, вторник
16:30 Киносити
23:05 Киносити
24 февраля, среда
16:30 Киносити
23:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
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6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Апейрон
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27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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