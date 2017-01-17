Показ премьерной серии сериала «Легион»

Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Тулу, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Новый сериал популярной студии Marvel Television — это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала — Ной Хаули — известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про «Людей Икс».

В Туле посвящение в «Люди Икс» пройдет в кинотеатре «КиноСити» (ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор»), начало — в 19.30.

Фанатов комиксов ждет незабываемая фотоссесия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу — свободный, на показ — только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте», а также в розыгрыше в нашей группе «Афиша Тулы».

«Уже пятый год „Дом.ru“ в партнерстве с мировыми и российскими каналами радует поклонников кинематографа премьерными показами топовых фильмов и сериалов. В прошлом году вместе с FOX HD мы собрали более 12 тысяч зрителей на показ финальной серии 6-го сезона „Игры престолов“. Мы рады продолжить эту традицию и показать старт одного из самых ожидаемых сериалов года на больших экранах», — отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Следить за развитием сюжета «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19 и 22.00 Мск. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.

Генеральным информационным партнером показов выступает ведущий российский портал о кино «КиноПоиск».