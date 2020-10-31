Побочный эффект
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 05.11.2020
Режиссер:
Алексей Казаков
Актеры:
Семен Серзин, Марина Васильева, Александра Ревенко, Анатолий Журавлев, Мария Карпова, Мария Абрамова, Степан Девонин, Наталья Дедейко, Сергей Черданцев, Константин Гвоздков
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
93 мин
Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной, к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.
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Завтра
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15:25
19:35
7 ноября, суббота
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19:35
8 ноября, воскресенье
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9 ноября, понедельник
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10 ноября, вторник
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11 ноября, среда
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19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 января, понедельник 00:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽