Побочный эффект

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 05.11.2020

Режиссер: Алексей Казаков

Актеры: Семен Серзин, Марина Васильева, Александра Ревенко, Анатолий Журавлев, Мария Карпова, Мария Абрамова, Степан Девонин, Наталья Дедейко, Сергей Черданцев, Константин Гвоздков

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 93 мин

Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной, к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.