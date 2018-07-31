По ту сторону океана

Страна: Китай, 2016

Премьера: в РФ 09.08.2018

Режиссер: Лян Сюань, Чжан Чунь

Актеры: Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань, Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй

Жанр: мультфильм, приключения, концерт

Продолжительноcть: 106 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,71

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времен года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь. Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому ее тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.