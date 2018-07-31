По ту сторону океана
Страна:
Китай, 2016
Премьера:
в РФ 09.08.2018
Режиссер:
Лян Сюань, Чжан Чунь
Актеры:
Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань, Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй
Жанр:
мультфильм, приключения, концерт
Продолжительноcть:
106 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времен года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь. Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому ее тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.
Сегодня
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
Завтра
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
11 августа, суббота
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
12 августа, воскресенье
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
13 августа, понедельник
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
14 августа, вторник
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:25 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:10 3D
|ДКЖкино
15 августа, среда
|10:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:50 3D
|ДКЖкино
|13:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|17:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:30 3D
|ДКЖкино
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
11 августа, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
12 августа, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
13 августа, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
14 августа, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 16:25
3D 20:10
15 августа, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:45
3D 17:30
|ДКЖкино
|
3D 11:50
3D 15:15
3D 20:30