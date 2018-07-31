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По ту сторону океана

По ту сторону океана

Страна:
Китай, 2016
 
Премьера:
в РФ 09.08.2018
 
Режиссер:
Лян Сюань, Чжан Чунь
  
Актеры:
Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань, Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй
  
Жанр:
мультфильм, приключения, концерт
  
Продолжительноcть:
106 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
          
 

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времен года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь. Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому ее тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

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13:00 3D ДКЖкино
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17:30 3D Азот (Новомосковск)
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17:30 3D Азот (Новомосковск)
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12 августа, воскресенье
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13 августа, понедельник
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17:30 3D Азот (Новомосковск)
20:10 3D ДКЖкино
14 августа, вторник
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20:10 3D ДКЖкино
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