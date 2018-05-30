Пираты XX века
Страна:
СССР, 1979
Режиссер:
Борис Дуров
Актеры:
Николай Еременко-младший, Пётр Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором Камбарова, Наталья Хорохорина, Майя Эглите
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
79 мин
Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем.
Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
5 июня, вторник
|19:00
|Майский
6 июня, среда
|18:00
|Майский
7 июня, четверг
|19:00
|Майский
8 июня, пятница
|19:00
|Майский