Свитер из норки и платье за 5000 рублей: как в Туле шьют одежду для собак

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива бренда.

Myslo побывал на производстве и увидел, как работают «зоопортные».

«Лапки» и «ушки»

Швейное производство уместилось в четырех комнатах небольшого полуподвального помещения.

В первой за импровизированной стойкой менеджера нас встречает Татьяна Тимакова — представитель бренда одежды для собак. За ее спиной возвышаются стеллажи, доверху забитые готовой продукцией. Слева — школьная форма, справа — одежда для собак.

Татьяна Тимакова — Производство основала Екатерина Орлова еще в 1995 году. Поначалу мы занимались пошивом детской одежды и школьной формы. Со временем спрос на нее утих, поэтому в 2016 году мы решили выпускать одежду для животных. Было интересно попробовать что-то новое. Заказы посыпались сразу — от крупных сетевиков и частных магазинов.

Налево — раскройный цех. Здесь портные с помощью специальных резаков раскраивают сразу несколько слоев ткани.

— Сначала заказчики просто передавали нам американские лекала, — продолжает Татьяна. — Однако со временем мы разработали собственные.

Дело в том, что на собак тоже бывает мода: сначала все заводили той-терьеров, потом — корги. Сейчас популярны пудели. В связи с анатомическими особенностями одежда для мальчиков и девочек различается, а еще у каждой породы уникальное движение лап.

Всего у нас более 600 моделей в семи размерах и разных расцветках: и свитера, и комбинезончики, и платья. Представляете, сколько нужно времени, чтобы разработать индивидуальные выкройки для каждой породы?

Чтобы оптимизировать производство, мы разработали универсальные лекала. Например, в одну и ту же маечку можно нарядить и французского бульдога, и мопса.

Даже енотов и кроликов наряжают! Глазам своим не поверили, когда увидели фотографии с ними в отзывах на маркетплейсе!

Чуть дальше — комната швей. Казалось бы: те же машинки, те же нитки, те же навыки — что сложного?

На самом деле, профессия «зоопортного» таит в себе кучу нюансов. Из-за миниатюрных размеров одежды пошив и декоративная отделка требуют большей концентрации и усидчивости.

— Мало кто соглашается на такую кропотливую работу, — признается Татьяна. — В среднем мы выпускаем 1000-1500 единиц товара в неделю — не очень много. Со временем мастера привыкают к «ювелирному» труду — все-таки на пошиве миниатюрной собачьей одежды можно заработать больше, чем на создании человеческих костюмов.

Голос Татьяны заглушает «топот» швейных лапок. Здешние машинки берутся и за трикотаж, и за вязаные полотна.

К слову, последние производят прямо здесь, в соседней комнате. Материал для «четырехлапых» свитеров вяжут на специальной машине, затем отпаривают, кроят и передают на вышивку. Когда-то и ее создавали вручную, но теперь процесс полностью автоматизирован: за рисунки из ниток отвечает несколько вышивальных станков.

Козе — баян, собаке — майка

Возможно, некоторые читатели недоумевают: «Зачем животным одежда? У них ведь уже есть шерсть!»

— Маечки и костюмы защищают животных от пыли и солнечного света, — объясняет Татьяна. — Собаки обгорают так же, как и люди! У некоторых пород отсутствует шерсть, еще хозяева нередко делают креативные стрижки своим питомцам. Так что одежда предотвращает солнечные ожоги и упрощает уход за шерстью животного.

Зимой питомец мерзнет, поэтому ему не помешает теплый свитер или комбинезон. Обувь защищает лапки от воздействия реагентов, которыми посыпают дороги.

В прошлом году бренд запустил линейку премиум-одежды: платья из парчи на подкладке, велюровые костюмы, дубленки из экокожи. Стоит такое удовольствие немало: например, свитерок из пуха норки обойдется любящему хозяину в 2500 рублей.

Самые экстравагантные собачники покупают украшения для четвероногих спутников! Вот, например, ошейники из натуральных камней:

— И ведь это кто-то покупает! — удивляется Татьяна. — Даже одежда для животных транслирует статус хозяина: «У меня собака за 400 тысяч — что я, не куплю ей платье за пять?»

Родитель будет выпрашивать скидку на детскую жилетку за 1200 руб., а хозяин собаки отдаст те же деньги не глядя.

Модели

Мало одежду сшить, главное — красиво ее презентовать! В этом людям помогают усато-хвостатые модели — и не жалуются, что «у них лапки»!

— Моделей искали по знакомым, — рассказывает Татьяна. — Собачники — настоящие фанаты своих животных, поэтому нарядить любимца в костюмчик им только в радость!

Симон, канадский сфинкс, 4 года

Симон — уникальная модель: мало того что кот, так еще и не стесняется позировать в «девчачьей» одежде!

— Очень ласковый, тактильный кот, преданный друг и компаньон, — пишет хозяин. — Любит тепло и уютную одежду. Спокойно реагирует на чужих людей. Очень любопытный и любознательный.

Мишель, той-пудель, 1 год

Мишель — ласковая, добрая послушная манекенщица. Но, по словам хозяев, может и заревновать, и обидеться.

— Невероятно любящий, жизнерадостный комочек счастья. Это не собака, это член семьи!

Адель Фортис Дог, вест-хайленд-уайт-терьер, 4 года

В семье ее зовут просто: Гвэндолин или коротко Вэнди. Несмотря на элегантную белую шерстку, Вэнди остается настоящей охотницей, поэтому каждая прогулка превращается в квест по поиску добычи.

— Для защиты шерсти от грязи у нас есть большой гардероб на любую погоду, — пишет «собако-родитель». — «Вестиков» часто можно встретить в рекламе или на товарах для животных, так что и мы решили попробовать себя в качестве модели. С самого щенячества мы ходили на занятия три раза в неделю, осваивали команды и участвовали во всероссийских и международных выставках для собак.

С 2023 года успешно участвуем в фотосессиях для тульского бренда одежды для животных, а также приняли участие в фешен-аудите!

Буся, й оркширский терьер

Чудесная йоркширская терьерка с ярким характером и огромным сердцем начала свою карьеру модели, когда ей было шесть месяцев.

— Бусечка — моя маленькая принцесса и верная подруга. С ней каждый день — это праздник! — делится хозяин.

Ириска, русский той-терьер, 4 года

Дома Ириска любит играть и резвиться, но на официальных мероприятиях ведет себя сдержано — даже не обращает внимания на котят!

— Профессиональную работу модели начала случайно, — вспоминает хозяин. — Ей понравилось быть в центре внимания, а она понравилась публике!

Чихуахуа Рокки, французский бульдог Очаровательный парень и йоркширский терьер Нюша

А вы, читатели Myslo, наряжаете своих питомцев? Делитесь фотографиями в комментариях!