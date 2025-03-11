Дмитрий Зызин: «Всем нужна качественная перезагрузка»

Фото предоставлено пресс-службой арт-кэмпа. Авторы: Дарья Бонифатова и Алексей Пирязев.

— Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как сегодня в Туле и окрестностях обстоит дело с йога-студиями и школами?

— В Туле рынок йога-практик, фитнеса, SPA развит достаточно хорошо. Если говорить именно о йоге, то есть три-четыре крупных клуба, множество камерных студий, и все вместе они закрывают потребности горожан и жителей окрестностей. Спрос удовлетворен более чем. Мы в арт-кэмпе «Дикая Мята» тоже проводим занятия йогой, но тут история совсем другая. Основная идея — не регулярные посещения, а именно отдых в течение нескольких дней, но отдых продуктивный, в специально созданных условиях. Что-то вроде ретрита с элементами творческого отдыха, где соединяется несколько направлений. Я в свое время возил группы на йога-ретриты в загородные дома и центры. Теперь мы на площадке кэмпа активно развиваем направление осознанного отдыха, а с коллегами из студий нас связывает прекрасная дружба.

— А почему именно такой формат — выезд на несколько дней и соединение телесных и творческих практик?

— По опыту могу сказать, что 2-3 дня в режиме регулярной практики йоги и медитации могут заменить неделю или даже две обычного отдыха, когда ты просто меняешь локацию, но не погружаешься в себя. Именно в нашей особой атмосфере, на природе, под руководством профессионалов через практики и творчество происходит глубокое расслабление и перезагрузка. В итоге за короткий промежуток ты получаешь максимум антистресс-терапии. Что выгоднее и по времени, и финансово.

Человек современный — это человек уставший. От города, от информационного потока, от сомнений, от недостатка физической нагрузки. Ведь что происходит: люди получают какой-то стресс, гормоны стресса активно вырабатываются внутри организма, но никаким образом не отрабатываются физически. Если раньше было много физической работы у человека, то сейчас это не так. Много сидячей работы, компьютеры, аналитика, да? Соответственно, нервничать мы не перестали (а в каких-то моментах стали даже больше), а двигаться как раз перестали (или стали меньше). Не снимаем напряжение. В итоге стресс накапливается, становится перманентным, мы его перестаем даже в какой-то момент замечать, адаптируемся к нему. Но это не значит, что он не вредит нам. Стресс влияет в целом на общее состояние организма, на тело: у нас зажаты мышцы, ухудшенное кровоснабжение, сниженный иммунитет. Отсюда — постоянная усталость.

Сознание и тело связаны, вы все это знаете. Йога-практики, медитации — это прямой путь к счастью.

На занятиях мы формируем универсальные навыки саморегуляции, физического расслабления, то есть мы учимся сознанием контролировать уровень стресса.

Приезжая к нам, вы получаете начальные знания и навык, которые затем можете самостоятельно использовать дома (и я всегда призываю всех хотя бы по 10-15 минут в день это делать). Так вот: работая в асанах, медитируя, мы учимся расслабляться телесно. И таким образом мы сохраняем свое тело и свою нервную систему в хорошем рабочем состоянии. А это ведет к тому, что мы становимся более счастливыми людьми. А когда мы спокойны и счастливы, мы можем быть более продуктивными во всех сферах. Такая вот цикличность: когда мы стрессуем, у нас нет энергии ни на что, мы проседаем по всем фронтам — на работе, в отношениях. Но как только мы начинаем заботиться о себе, у нас появляются ресурсы, силы, радость, и с этими эмоциями нам проще справляться с делами. Приятнее работать, легче общаться. А что это, если не счастье?

Приведу живой пример. Мой знакомый и ученик, которому сейчас 70 лет, сбросил благодаря йоге и правильному питанию 30 килограммов. И знаете, что он сказал мне после этого? «Ну, вот теперь я чувствую, что я снова хочу жить». Это в 70 лет! Потому что до этого он не занимался никогда собой: детей вырастил, бизнес построил, им передал, они уже все взрослые, даже уже внуки есть. Ну и решил: «Хватит на мой век, наверное». Практически крест на себе поставил. Но потом в его жизни появилась йога (в качестве эксперимента), и он уже в районе года регулярно занимается и совершенно по-другому себя чувствует: «Мое тело изменилось. И я изменился. Образ моего мышления изменился. Я стал счастливее. Я стал снова полон сил и желания жить». Так что да, вот этим мы тут и занимается в кэмпе.

— Каждый гость кэмпа может поучаствовать в йога-практике?

— Смотрите, каждые выходные у нас проходят тематические заезды. Какой бы ни была тема, всегда в нее включаются и йога-практики, и художественная школа. То есть в принципе эта услуга уже сейчас доступна любому желающему. Любители практик обязательно найдут в кэмпе то, что им нужно для такого качественного, осознанного отдыха, о котором я говорил.

Но у нас регулярно появляются и новые идеи. Например, недавно мы запустили программу восстановления музыкантов после туров. Просто представьте себе, что такое тур: постоянные переезды, перелеты, каждую ночь новая кровать в отеле, недосыпы, эмоциональное перевозбуждение на концертах, непонятная еда (по 50-60 дней постоянно на стрессе). Это очень сложно, конечно. После этого надо восстанавливать все: мышцы, нервы, режим, питание.

И вот мы придумали специальный пятидневный курс «Творческий отпуск», который включает проживание в наших комфортных домиках, индивидуально разработанное сбалансированное меню (кому нужно — вегетарианское, кому нужно — с мясом), йогу, медитации, арт-терапию, различные чайные церемонии, лесные прогулки и даже поездку в Поленово.

То есть мы создали комплексный продукт для полной перезагрузки.

Группа «Джейн Эйр» уже его протестировала, ребята остались очень довольны. И мы планируем сделать его доступным не только музыкантам, но и всем гостям кэмпа уже в апреле. Ведь жителям мегаполиса тоже знаком этот сумасшедший ритм. В нем нет стольких переездов, как в турах, но уровень стресса близок к этому. Каждому нужно восстанавливаться.

— А есть ли возможность уже сейчас познакомиться хотя бы частично с этими практиками?

— Как я уже сказал, каждые выходные что-то из набора входит в программу отдыха в кэмпе. Но стоит, наверное, сказать про фестиваль «Грин Эйдж», который состоится 21–23 марта — в дни весеннего равноденствия (0+). Зоны с таким названием уже были запущены на «Дикой Мяте». И в конце марта мы наиболее полно презентуем свои возможности. Будем много рассказывать про осознанный подход к своему организму, будем много практиковаться, покажем весь ассортимент, все разнообразие и даже больше.

У нас будет гонг-медитация. Это научно обоснованная и эффективная практика звуковой терапии, которая помогает расслабиться, отпустить стресс, замедлиться. Это в наше время очень важно.

Мы были бы рады, чтобы люди, заинтересованные йогой, здоровым образом жизни доехали до нас — познакомиться с кэмпом, познакомиться с практиками, оценить весь комплекс. Ведь мы не только заботимся о теле, мы через творчество — художественную школу, музыку — даем расслабление еще и мозгу. То есть со всех сторон подходим к физическому и психическому состоянию. «Грин Эйдж» — это особый экологичный отдых для взрослых, когда ты не с помощью пива и шашлыков расслабляешься, а с помощью полезных разносторонних практик.

— Откуда такое сочетание — арт-терапия, йога, гонги?

— Так исторически сложилось. Во-первых, сам кэмп — это очень творческая среда. Здесь любят и всячески приветствуют искусство во всех его проявлениях. Во-вторых, мой собственный путь насыщен разнообразными исканиями, каждое из которых выливается в профессиональную деятельность. А поскольку я получил сертификат преподавателя в центре «Прана», одном из самых крупных и авторитетных в Москве (где сертификат получает лишь 10% выпускников), я хочу свои знания и навыки нести людям.

Конечно, я сам практикую, не представляю себе другого стиля жизни, но именно собственное благополучие и понимание, как работает эта цикличность (хорошее самочувствие — счастье — выход на новый уровень) подталкивает меня придумывать программы, привлекать как можно больше людей к практикам. Здесь, в кэмпе, я регулярно записываю контент для своего телеграм-канала, где даю много полезной информации о дыхательных практиках, медитации, асанах. Мне важно, чтобы люди осознали, насколько круто быть спокойным, счастливым. Ведь внутренний баланс, энергия, стабильность позволяют жить в радость, на все находить время и силы, получать удовольствие.

Йога — это один из способов научиться эффективно отдыхать. Эффективнее, чем просто поспать, предварительно залипнув экран телефона и проснуться не совсем отдохнувшим. Наш организм — что-то вроде аккумулятора. И многое зависит от того, как мы расходуем энергию и успеваем ли перезарядиться. На практиках мы как раз учимся тратить разумно и успевать восстанавливаться. У нас появляется жизненная энергия, которую мы можем пустить на творчество. Причем речь о творчестве в самом широком смысле. В творчество — как в жизнь. Ведь каждодневное творчество — это создание комфортных условий для жизни, более эффективное выполнение всего, что ты делаешь. Почему так получается? Потому что у тебя благодаря занятиям есть ресурс внимания, внутренний ресурс энергии, которую ты высвободил.

У нас уже как принято: якобы есть какие-то приоритетные направления в жизни. Это наша работа, это семья. А как будто бы личное самочувствие становится приоритетным лишь в тот момент, когда оно ухудшается. Но должно быть все ровно наоборот! Забота о себе ведет к улучшению во всех сферах. Когда ты работаешь не на пределе, а в комфортном режиме, у тебя появляется возможность делать все более качественно, от этого получать больше удовольствия. Все взаимосвязано: когда мы заботимся о своем теле, о своем эмоциональном состоянии, мы становимся более счастливыми, возникает больше энергии расти и развиваться на всех уровнях. Чем выше забираешься, тем больше у тебя появляется времени на себя, а от этого — еще больше жизненных сил на новые достижения. Все развивается по спирали. Нужно лишь войти в ритм. А наши предложения как раз и учат этому. Учат перестать бежать, остановиться, замедлиться и найти путь к гармонии — внутренней и внешней.