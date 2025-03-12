12 марта: революция в продлении жизни собак и 1,5 дня без движения

Доброе утро! Наливаем чашку кофе (или чая, что вы больше любите) и неспеша читаем только хорошие новости. Поехали!



И снова тепло. Сегодня в Туле днем ожидается небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +11 градусов.

Компания Loyal получила предварительное одобрение своего инновационного препарата LOY-002, который обещает продлить жизнь собак различных размеров. С учетом того, что лекарство может появиться в продаже уже в этом году, многие владельцы домашних животных с нетерпением ждут его выхода.

Техножурналистка Клео Абрам в своем видео подробно объяснила, как процесс старения у собак отличается от человеческого. В отличие от людей, собаки стареют значительно быстрее, и их возраст можно сопоставить с человеческим по другим критериям. Это делает вопросы продления жизни и улучшения качества жизни питомцев особенно актуальными.

Препарат LOY-002 разработан с целью замедления процессов старения у собак, что может значительно увеличить их продолжительность жизни и улучшить общее состояние здоровья. Исследования показывают, что активные компоненты препарата могут воздействовать на клеточные механизмы старения, что открывает новые горизонты для ветеринарной медицины.

Клео Абрам также упоминает о других способах продления жизни питомцев, таких как правильное питание, регулярные физические нагрузки и профилактические ветеринарные осмотры. Однако LOY-002 может стать значительным дополнением к этим методам, предлагая владельцам собак новый инструмент для заботы о здоровье своих четвероногих друзей.



Сегодня просыпаемся вместе с Maroon 5 - This Love.

Ютубер Norme стал обладателем неофициального мирового рекорда по стоянию без движения, продержавшись впечатляющие 38 часов. Этот необычный челлендж привлек внимание зрителей и стал настоящим испытанием как для самого участника, так и для его друзей, которые поддерживали его в течение всего времени.

По правилам челленджа, Norme не имел права садиться, опираться или менять позу, что сделало его достижение еще более впечатляющим. Во время марафона друзья подкармливали его пиццей, чтобы поддержать силы, однако зрители не упустили возможности развлечься: они меняли ему одежду, обливали горчицей, разбивали об голову яйца и даже рисовали на нем граффити. Эти действия добавили элемент хаоса и веселья в серьезное испытание.

Предыдущий рекорд принадлежал португальцу Антониу Гомешу Сантушу, который продержался 20 часов 11 минут и 34 секунды. Norme же сумел не только превзойти этот результат, но и установить новое «планку» для будущих участников подобного челленджа.

Несмотря на его достижения, Norme не подает заявки на официальную регистрацию своих рекордов. Это не первое удивительное испытание в его жизни: ранее он уже успел установить рекорд по непрерывному бодрствованию, продержавшись более 260 часов, а также провел 23 дня без света в тесной комнате.

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Колоритного настроения!