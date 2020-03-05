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Пиноккио

Пиноккио

Страна:
Италия, Франция, Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.03.2020
 
Режиссер:
Маттео Гарроне
  
Актеры:
Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо, Давиде Маротта
  
Жанр:
фэнтези, детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

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Сегодня
10:20 Киносити
19:00 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
19:00 Киносити
14 марта, суббота
10:20 Киносити
19:00 Киносити
15 марта, воскресенье
10:20 Киносити
19:00 Киносити
16 марта, понедельник
10:20 Киносити
19:00 Киносити
17 марта, вторник
10:20 Киносити
19:00 Киносити
18 марта, среда
10:20 Киносити
19:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
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1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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