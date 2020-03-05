Страна: Италия, Франция, Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 12.03.2020

Режиссер: Маттео Гарроне

Актеры: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо, Давиде Маротта

Жанр: фэнтези, детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 125 мин

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.