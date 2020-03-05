Пиноккио
Страна:
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 12.03.2020
Режиссер:
Маттео Гарроне
Актеры:
Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо, Давиде Маротта
Жанр:
фэнтези, детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
125 мин
Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽