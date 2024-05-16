Пацан против всех
Премьера:
16.05.2024
Режиссер:
Мориц Мор
Актеры:
Билл Скарсгорд, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Фамке Янссен, Исайя Мустафа, Яян Рухиян, Николас Кроветти, Кэмерон Кроветти, Куинн Коупленд, Шарлто Копли, Эндрю Кодзи, Инге Бекманн, Кевин Отто, Фрэнсис Шолто-Дуглас
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинги шоу, придуманного и руководимого вот уже целых 25 лет матриархатом жестокой постапокалиптической династии, взлетели до небес! Волею судьбы организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на все, чтобы отомстить. План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финальным штрихом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы стать орудием возмездия и следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры!
25 августа, воскресенье 00:00
15 - 21 августа