Пацан против всех

Премьера: 16.05.2024

Режиссер: Мориц Мор

Актеры: Билл Скарсгорд, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Фамке Янссен, Исайя Мустафа, Яян Рухиян, Николас Кроветти, Кэмерон Кроветти, Куинн Коупленд, Шарлто Копли, Эндрю Кодзи, Инге Бекманн, Кевин Отто, Фрэнсис Шолто-Дуглас

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинги шоу, придуманного и руководимого вот уже целых 25 лет матриархатом жестокой постапокалиптической династии, взлетели до небес! Волею судьбы организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на все, чтобы отомстить. План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финальным штрихом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы стать орудием возмездия и следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры!