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Пацан против всех

Пацан против всех

Премьера:
16.05.2024
 
Режиссер:
Мориц Мор
  
Актеры:
Билл Скарсгорд, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Фамке Янссен, Исайя Мустафа, Яян Рухиян, Николас Кроветти, Кэмерон Кроветти, Куинн Коупленд, Шарлто Копли, Эндрю Кодзи, Инге Бекманн, Кевин Отто, Фрэнсис Шолто-Дуглас
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Рейтинги шоу, придуманного и руководимого вот уже целых 25 лет матриархатом жестокой постапокалиптической династии, взлетели до небес! Волею судьбы организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на все, чтобы отомстить. План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финальным штрихом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы стать орудием возмездия и следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры!

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