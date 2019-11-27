Особенные
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 16.01.2019
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
Актеры:
Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Мьялундама, Альбан Иванов, Бенжамин Лесьер, Марко Локателли, Катрин Муше, Фредерик Пьеро, Сулиан Брахим
Жанр:
комедия, драма, семейный
Продолжительноcть:
115 мин
Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
Сегодня
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
21 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
22 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽