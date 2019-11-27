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Особенные

Особенные

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.01.2019
 
Режиссер:
Оливье Накаш, Эрик Толедано
  
Актеры:
Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Мьялундама, Альбан Иванов, Бенжамин Лесьер, Марко Локателли, Катрин Муше, Фредерик Пьеро, Сулиан Брахим
  
Жанр:
комедия, драма, семейный
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

 

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