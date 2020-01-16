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Олдбой

Олдбой

Страна:
Республика Корея, 2003
 
Премьера:
в РФ 23.01.2020
 
Режиссер:
Пак Чхан-ук
  
Актеры:
Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бён-ок, О Даль-су, Чи Дэ-хан, Ли Сын-щин, Юн Джин-со, О Гван-нок
  
Жанр:
экшен, триллер, мистика, драма
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Бюджет:
$3 000 000,00
  
Сбор в мире:
$14 999 673,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,1
          
 

1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.

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 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
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