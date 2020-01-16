Олдбой
Страна:
Республика Корея, 2003
Премьера:
в РФ 23.01.2020
Режиссер:
Пак Чхан-ук
Актеры:
Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бён-ок, О Даль-су, Чи Дэ-хан, Ли Сын-щин, Юн Джин-со, О Гван-нок
Жанр:
экшен, триллер, мистика, драма
Продолжительноcть:
120 мин
Бюджет:
$3 000 000,00
Сбор в мире:
$14 999 673,00
Рейтинг Кинопоиска:
8,1
1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.
Сегодня
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, воскресенье
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, понедельник
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, вторник
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, среда
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
2 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
3 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
4 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
5 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽