Страна: Республика Корея, 2003

Премьера: в РФ 23.01.2020

Режиссер: Пак Чхан-ук

Актеры: Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бён-ок, О Даль-су, Чи Дэ-хан, Ли Сын-щин, Юн Джин-со, О Гван-нок

Жанр: экшен, триллер, мистика, драма

Продолжительноcть: 120 мин

Бюджет: $3 000 000,00

Сбор в мире: $14 999 673,00

Рейтинг Кинопоиска: 8,1

1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под свое поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.