Огненный лис
Премьера:
18.05.2024
Режиссер:
Дмитрий Шпиленок, Анна Шпиленок
Жанр:
Документальный, Приключение, Драматический
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.80
Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.
25 августа, воскресенье 00:00