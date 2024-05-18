Огненный лис

Премьера: 18.05.2024

Режиссер: Дмитрий Шпиленок, Анна Шпиленок

Жанр: Документальный, Приключение, Драматический

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.80

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.