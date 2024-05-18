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Огненный лис

Огненный лис

Премьера:
18.05.2024
 
Режиссер:
Дмитрий Шпиленок, Анна Шпиленок
  
Жанр:
Документальный, Приключение, Драматический
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.80
 
 

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.

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