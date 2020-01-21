Офицер и шпион
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Роман Полански
Актеры:
Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
132 мин
Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение — государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование: ему необходимо найти таинственную «секретную папку», чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Но охотится за ней не только он.
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