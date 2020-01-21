Офицер и шпион

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Роман Полански

Актеры: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 132 мин

Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение — государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование: ему необходимо найти таинственную «секретную папку», чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Но охотится за ней не только он.