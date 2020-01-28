Однажды…Тарантино

Страна: , 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Тара Вуд

Актеры: Дженнифер Джейсон Ли, Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Люси Лью, Брюс Дерн, Джейми Фокс, Тим Рот, Роберт Форстер

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 103 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,44

Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров современности — легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и открытые тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актерами — звездами тарантиновских фильмов.