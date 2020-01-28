Однажды…Тарантино
Страна:
, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Тара Вуд
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Люси Лью, Брюс Дерн, Джейми Фокс, Тим Рот, Роберт Форстер
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
103 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,44
Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров современности — легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и открытые тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актерами — звездами тарантиновских фильмов.
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28 апреля, вторник 19:00
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13 марта, пятница 19:00
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28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
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