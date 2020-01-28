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Однажды…Тарантино

Однажды…Тарантино

Страна:
, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Тара Вуд
  
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Дайан Крюгер, Кристоф Вальц, Люси Лью, Брюс Дерн, Джейми Фокс, Тим Рот, Роберт Форстер
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,44
          
 

Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров современности — легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и открытые тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актерами — звездами тарантиновских фильмов.

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Сегодня
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19 февраля, среда
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Расписание на все дни
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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