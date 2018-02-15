О чем говорят мужчины. Продолжение
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 22.02.2018
Режиссер:
Флюза Фархшатова
Актеры:
Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский, Кристина Бабушкина, Михаил Прохоров
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
110 мин
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!
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