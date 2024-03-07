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Не смотри туда

Не смотри туда

Премьера:
07.03.2024
 
Режиссер:
Майкл Бафаро
  
Актеры:
Келли Бастард, Майкл Миттон, Колм Хилл, Рене Лай, Абу Дукули, Бриттани Пилгрим, Софи Том, Джейсон Хейни, Ванесса Ностбаккен, Майкл Бафаро
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

После ужасной автомобильной аварии молодая Фрэнки пытается убедить друзей, что произошедшее не было случайностью. Она уверена, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают девушку на смех, но вскоре они начинают погибать. Ужасная особенность в том, что тот, кто хоть раз увидит это создание, обречен на ужасную смерть! У Фрэнки остается последняя надежда — найти того, кто знает тайну чудовища и сможет остановить цепь кровавых убийств…

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