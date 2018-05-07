Муза смерти
Страна:
Испания, Ирландия, Бельгия, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 10.05.2018
Режиссер:
Жауме Балагуэро
Актеры:
Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли, Кристофер Ллойд, Стелла МакКаскер
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
107 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,46
Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мертвой при тех же самых обстоятельствах. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадут в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков — музы.
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