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Ужасающие

Ужасающие

Премьера:
13.03.2025
 
Режиссер:
Федерико Дзампальоне
  
Актеры:
Лорен ЛаВера, Яссин Фадель, Клаудия Джерини, Джованни Ломбардо Радиче, Лоренцо Ренци, Николо Вириди, Линда Дзампальоне, Тейлор Цодтке, Анис Гарби
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие кошмары. Монстры из ее подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.

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