Премьера: 13.03.2025

Режиссер: Федерико Дзампальоне

Актеры: Лорен ЛаВера, Яссин Фадель, Клаудия Джерини, Джованни Ломбардо Радиче, Лоренцо Ренци, Николо Вириди, Линда Дзампальоне, Тейлор Цодтке, Анис Гарби

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Молодая девушка приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие кошмары. Монстры из ее подсознания прорываются в реальность и грозят гибелью всем окружающим.