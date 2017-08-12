Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 19.08.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Приключения никогда не заканчиваются! Встречайте: «МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!», а в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».