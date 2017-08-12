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МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.08.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

Приключения никогда не заканчиваются! Встречайте: «МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!», а в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».

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