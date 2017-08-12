МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 19.08.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Приключения никогда не заканчиваются! Встречайте: «МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!», а в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|ДК Белёва
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|ДКЖкино
|13:20
|Киреевский ГДК
|13:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|ДК Белёва
|12:00
|ДКЖкино
|13:20
|Киреевский ГДК
|13:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:20
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
10:30
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
|ДКЖкино
|
12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
13:20
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:20
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00