МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 01.02.2020
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, детский, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Сегодня
|10:10
|ДКЖ Кино
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|ДКЖ Кино
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
16 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽