МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 01.02.2020

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, детский, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».