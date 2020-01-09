Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Роберт Эггерс

Актеры: Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман

Жанр: драма, фэнтези

Продолжительноcть: 109 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,39

1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк. Он обращается с помощником как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.