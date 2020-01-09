Маяк
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 16.01.2020
Режиссер:
Роберт Эггерс
Актеры:
Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман
Жанр:
драма, фэнтези
Продолжительноcть:
109 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк. Он обращается с помощником как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽