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Маяк

Маяк

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.01.2020
 
Режиссер:
Роберт Эггерс
  
Актеры:
Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман
  
Жанр:
драма, фэнтези
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,39
          
 

1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк. Он обращается с помощником как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.

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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 400-800 ₽
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 600-900 ₽
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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