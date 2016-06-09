Страна: Австралия, США, 1999

Режиссер: Энди Вачовски, Ларри Вачовски

Актеры: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Джо Пантольяно, Глория Фостер, Маркус Чонг, Джулиан Араханга, Мэтт Доран

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 140 мин

Бюджет: $63 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 8,49

«Матрица» — один из самых влиятельных фильмов в жанре научной фантастики, да и не только. Революционные для своего времени визуальные эффекты оказали огромное влияние на язык зрелищного кино. Корнями фильм уходит в эстетику киберпанка и компьютерных игр, представляя собой техно-притчу о реальности, иллюзии и свободе. Сегодня постмодернистская «Матрица», впитавшая в себя мотивы миров Уильяма Гибсона и Масамунэ Сиро, фильмов с Брюсом Ли, философии Декарта, Бодрийара и дзен-буддизма, покадрово воспроизводящая сцены из «Темного города» и сюжетные ходы от «Терминатора» до «Газонокосильщика», является источником вдохновения для новых художественных произведений и философских трактатов. Монтаж, звук и визуальные эффекты, отмеченные премией «Оскар», запоминающийся дизайн, хореография экшен-сцен — всем этим можно будет вновь насладиться в кинотеатрах. «Матрица» — вечная галлюцинация технологической эры, сформировавшая не только новый канон фантастических фильмов, но и восприятие мира для целого поколения. Неутихающий интерес к этому шедевру голливудского кино заставляет зрителей вновь и вновь идти в кинотеатры, чтобы узнать, насколько глубока кроличья нора. Фильм демонстрируется в оригинале с субтитрами.