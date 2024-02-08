Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Кир О'Доннелл

Актеры: Джо Кири, Олдис Ходж, Джошуа Хэнсон, Уэйн Дювалл, Сьюзан Брава, Ханс Кристофер, Джастен Джонс, Гвен Рухофф, Эндрю Е.Уилер, Бева Стайнберг

Жанр: Триллер, Мелодрама

Продолжительноcть: 99 минут

До встречи с прекрасной Мармелад Бэрону казалось, что он всю жизнь будет промышлять мелкими аферами. Но девушка покоряет сердце мошенника. Влюбленный с первого взгляда, ради нее он готов на все. И вот они грабят банк...