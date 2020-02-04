Мама: гостья из тьмы
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини
Актеры:
Анжелика Аллеруццо, Антонио Альвеарио, Аран Беван, Алессио Бонаффини, Теренс Бут, Клаудио Кастроджиованни, Арканджело Кулла, Маттео Де Грегори, Генри Даутуэйт, Рози Феллнер
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.
Сегодня
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
Завтра
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
8 февраля, суббота
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|01:30
|Киносити
9 февраля, воскресенье
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|01:30
|Киносити
10 февраля, понедельник
|14:20
|Киносити
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11 февраля, вторник
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12 февраля, среда
|14:20
|Киносити
|20:00
|Юность (Узловая)
|20:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|22:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
Сегодня
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
Завтра
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
8 февраля, суббота
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
01:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
9 февраля, воскресенье
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
01:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
10 февраля, понедельник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
11 февраля, вторник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
12 февраля, среда
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
20:30
|Киносити
|
14:20
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
22:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:10
|Юность (Узловая)
|
20:00
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽