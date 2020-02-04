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Мама: гостья из тьмы

Мама: гостья из тьмы

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини
  
Актеры:
Анжелика Аллеруццо, Антонио Альвеарио, Аран Беван, Алессио Бонаффини, Теренс Бут, Клаудио Кастроджиованни, Арканджело Кулла, Маттео Де Грегори, Генри Даутуэйт, Рози Феллнер
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.

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Сегодня
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
Завтра
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
8 февраля, суббота
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:30 Киносити
9 февраля, воскресенье
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:30 Киносити
10 февраля, понедельник
14:20 Киносити
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11 февраля, вторник
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12 февраля, среда
14:20 Киносити
20:00 Юность (Узловая)
20:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
22:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
Расписание на все дни
0
Касса
СМЕХ
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Моя подруга Катрин!
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14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Трибьют-шоу Rammstein
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6 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
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15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
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