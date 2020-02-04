Мама: гостья из тьмы

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини

Актеры: Анжелика Аллеруццо, Антонио Альвеарио, Аран Беван, Алессио Бонаффини, Теренс Бут, Клаудио Кастроджиованни, Арканджело Кулла, Маттео Де Грегори, Генри Даутуэйт, Рози Феллнер

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.