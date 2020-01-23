Маленькие женщины
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Грета Гервиг
Актеры:
Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Луи Гаррель, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
135 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,94
Фильм рассказывает о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.
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3 февраля, понедельник
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