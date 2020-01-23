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Маленькие женщины

Маленькие женщины

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Грета Гервиг
  
Актеры:
Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Луи Гаррель, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
135 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,94
          
 

Фильм рассказывает о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

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Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1199 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Петр Термен
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2 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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