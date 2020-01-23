Маленькие женщины

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Грета Гервиг

Актеры: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Луи Гаррель, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 135 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,94

Фильм рассказывает о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.