Мальчик русский

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Александр Золотухин

Актеры: Андрей Павлютин, Сергей Двойников, Данил Тябин, Дмитрий Белов, Игорь Шлыков, Владимир Королев, Михаил Бутурлов, Филипп Дьячков, Сергей Гончаренко, Артем Лещик

Жанр: драма, военный, исторический

Продолжительноcть: 72 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,33

История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.