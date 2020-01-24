Мальчик русский
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Александр Золотухин
Актеры:
Андрей Павлютин, Сергей Двойников, Данил Тябин, Дмитрий Белов, Игорь Шлыков, Владимир Королев, Михаил Бутурлов, Филипп Дьячков, Сергей Гончаренко, Артем Лещик
Жанр:
драма, военный, исторический
Продолжительноcть:
72 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,33
История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.
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