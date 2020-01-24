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Мальчик русский

Мальчик русский

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Александр Золотухин
  
Актеры:
Андрей Павлютин, Сергей Двойников, Данил Тябин, Дмитрий Белов, Игорь Шлыков, Владимир Королев, Михаил Бутурлов, Филипп Дьячков, Сергей Гончаренко, Артем Лещик
  
Жанр:
драма, военный, исторический
  
Продолжительноcть:
72 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,33
          
 

История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

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18:00 ДКЖ Кино
Завтра
18:00 ДКЖ Кино
8 февраля, суббота
18:00 ДКЖ Кино
9 февраля, воскресенье
18:00 ДКЖ Кино
10 февраля, понедельник
18:00 ДКЖ Кино
11 февраля, вторник
18:00 ДКЖ Кино
12 февраля, среда
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