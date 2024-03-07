Любовь со второго взгляда

Премьера: 07.03.2024

Режиссер: Олжас Нурбай

Актеры: Милош Бикович, Регина Тодоренко, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Анара Батырхан, Шарип Серик

Жанр: Ромком

Данила и Олеся — пара в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?