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Любовь со второго взгляда

Любовь со второго взгляда

Премьера:
07.03.2024
 
Режиссер:
Олжас Нурбай
  
Актеры:
Милош Бикович, Регина Тодоренко, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Анара Батырхан, Шарип Серик
  
Жанр:
Ромком
  

Данила и Олеся — пара в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 марта, четверг
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 марта, пятница
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 марта, суббота
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 марта, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 марта, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 марта, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 марта, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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