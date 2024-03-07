Любовь со второго взгляда
Премьера:
07.03.2024
Режиссер:
Олжас Нурбай
Актеры:
Милош Бикович, Регина Тодоренко, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Анара Батырхан, Шарип Серик
Жанр:
Ромком
Данила и Олеся — пара в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?
7 марта, четверг
8 марта, пятница
9 марта, суббота
10 марта, воскресенье
11 марта, понедельник
12 марта, вторник
13 марта, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
19:30
7 марта, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
10:20
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:30
14:00
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
8 марта, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
10:20
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
10:35
12:30
14:40
14:55
16:50
19:00
19:15
21:10
23:20
23:35
9 марта, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
10:20
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
10:35
12:30
14:40
14:55
16:50
19:00
19:15
21:10
23:20
23:35
10 марта, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
10:20
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
10:35
12:30
14:40
14:55
16:50
19:00
19:15
21:10
23:20
23:35
11 марта, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
12 марта, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
13 марта, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
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