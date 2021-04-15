Любовь и монстры
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 22.04.2021
Режиссер:
Екатерина Краснер
Актеры:
Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
86 мин
Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина — это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мертвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский песик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы… Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!
Сегодня
|13:25
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Завтра
|13:25
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24 апреля, суббота
|13:25
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25 апреля, воскресенье
|13:25
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26 апреля, понедельник
|13:25
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27 апреля, вторник
|13:25
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28 апреля, среда
|13:25
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2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
10 мая, понедельник 10:50