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Любовь и монстры

Любовь и монстры

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.04.2021
 
Режиссер:
Екатерина Краснер
  
Актеры:
Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина — это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мертвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский песик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы… Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!

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Сегодня
13:25 Киносити
Завтра
13:25 Киносити
24 апреля, суббота
13:25 Киносити
25 апреля, воскресенье
13:25 Киносити
26 апреля, понедельник
13:25 Киносити
27 апреля, вторник
13:25 Киносити
28 апреля, среда
13:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Gorizont Entertainment
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15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дельфин
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29 апреля, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
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10 мая, понедельник 10:50
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