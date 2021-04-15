Любовь и монстры

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 22.04.2021

Режиссер: Екатерина Краснер

Актеры: Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина — это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мертвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский песик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы… Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!