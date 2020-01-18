Страна: Германия, Канада, 2018

Премьера: в РФ 25.01.2020

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Актеры: Кэмерон Анселл, Кристин Фэйрли, Бенедикт Кэмпбелл, Дэн Петронижевич, Элизабет Ханна, Эллен-Рэй Хеннесси, Кевин Дэннис, Ричард Во, Рик Миллер

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.