Ледяная принцесса
Страна:
Германия, Канада, 2018
Премьера:
в РФ 25.01.2020
Режиссер:
Свен Унтервальдт мл.
Актеры:
Кэмерон Анселл, Кристин Фэйрли, Бенедикт Кэмпбелл, Дэн Петронижевич, Элизабет Ханна, Эллен-Рэй Хеннесси, Кевин Дэннис, Ричард Во, Рик Миллер
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽