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Комната

Комната

Страна:
Ирландия, Канада, 2015
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Леонард Абрахамсон
  
Актеры:
Бри Ларсон, Джейкоб Тремблэ, Шон Бриджерс, Джоан Аллен, Том МакКэмус, Уильям Х. Мэйси, Кэс Анвар, Рендал Эдвардс
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
          
 

Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего, кроме этой комнаты, не видел — он в ней родился и ни разу её не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.

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Сегодня
20:30 ДКЖ Кино
Завтра
22:05 ДКЖ Кино
5 сентября, суббота
20:30 ДКЖ Кино
6 сентября, воскресенье
22:20 ДКЖ Кино
7 сентября, понедельник
20:30 ДКЖ Кино
8 сентября, вторник
22:05 ДКЖ Кино
9 сентября, среда
20:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Концертное шоу «Киновечеринка»
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5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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