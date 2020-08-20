Страна: Ирландия, Канада, 2015

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Леонард Абрахамсон

Актеры: Бри Ларсон, Джейкоб Тремблэ, Шон Бриджерс, Джоан Аллен, Том МакКэмус, Уильям Х. Мэйси, Кэс Анвар, Рендал Эдвардс

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,71

Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего, кроме этой комнаты, не видел — он в ней родился и ни разу её не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.