Комната
Страна:
Ирландия, Канада, 2015
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Леонард Абрахамсон
Актеры:
Бри Ларсон, Джейкоб Тремблэ, Шон Бриджерс, Джоан Аллен, Том МакКэмус, Уильям Х. Мэйси, Кэс Анвар, Рендал Эдвардс
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего, кроме этой комнаты, не видел — он в ней родился и ни разу её не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.
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