Иные
Страна:
Канада, США, 2018
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Зак Липовски, Адам Б. Стейн
Актеры:
Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Лекси Колкер, Аманда Крю, Грейс Пак, Квеси Амеяу, Арья Бирч, Дакота Долби, Мэтти Финочио, Мишель Харрисон
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
104 мин
В одном из районов Лос-Анджелеса, в уединенном домике, живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка, таинственной голос призывает ее отпереть дверь и однажды девочка решает нарушить запрет отца…
Сегодня
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, воскресенье
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, понедельник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, вторник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, среда
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:30
27 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
00:20
28 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
29 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
30 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
26 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽