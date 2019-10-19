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Иные

Иные

Страна:
Канада, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Зак Липовски, Адам Б. Стейн
  
Актеры:
Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Лекси Колкер, Аманда Крю, Грейс Пак, Квеси Амеяу, Арья Бирч, Дакота Долби, Мэтти Финочио, Мишель Харрисон
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

В одном из районов Лос-Анджелеса, в уединенном домике, живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка, таинственной голос призывает ее отпереть дверь и однажды девочка решает нарушить запрет отца…

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