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Игрушки для взрослых

Игрушки для взрослых

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Брайан Хенсон
  
Актеры:
Элизабет Бэнкс, Мелисса МакКарти, Майя Рудольф, Джоэл МакХэйл, Лесли Дэвид Бэйкер, Фортун Феймстер, Джимми О. Ян, Дэна Шик, Райан Гол, Синти У
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке…

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