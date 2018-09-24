Игрушки для взрослых

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Брайан Хенсон

Актеры: Элизабет Бэнкс, Мелисса МакКарти, Майя Рудольф, Джоэл МакХэйл, Лесли Дэвид Бэйкер, Фортун Феймстер, Джимми О. Ян, Дэна Шик, Райан Гол, Синти У

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 91 мин

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке…