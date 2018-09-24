Игрушки для взрослых
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Брайан Хенсон
Актеры:
Элизабет Бэнкс, Мелисса МакКарти, Майя Рудольф, Джоэл МакХэйл, Лесли Дэвид Бэйкер, Фортун Феймстер, Джимми О. Ян, Дэна Шик, Райан Гол, Синти У
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке…
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|13:40
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Алмаз Синема
|22:00
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|13:40
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Алмаз Синема
|22:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
18:00
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
18:00
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
29 сентября, суббота
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
30 сентября, воскресенье
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
1 октября, понедельник
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
2 октября, вторник
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00
3 октября, среда
|Киносити
|
14:10
17:55
22:00