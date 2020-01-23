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Гретель и Гензель

Гретель и Гензель

Страна:
Ирландия, Канада, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Оз Перкинс
  
Актеры:
София Лиллис, Сэмми Лики, Джессика Де Гау, Элис Крайдж, Йен Кенни, Чарльз Бабалола, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо
  
Жанр:
ужасы, фэнтези, приключения
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

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Сегодня
18:45 Киносити
22:10 Алмаз Синема
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Завтра
18:45 Киносити
22:10 Алмаз Синема
22:25 Киносити
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1 февраля, суббота
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22:25 Киносити
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2 февраля, воскресенье
18:45 Киносити
22:10 Алмаз Синема
22:25 Киносити
00:05 Киносити
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Расписание на все дни
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Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
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1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1199 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Петр Термен
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2 февраля, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
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