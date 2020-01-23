Гретель и Гензель

Страна: Ирландия, Канада, США, 2020

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Оз Перкинс

Актеры: София Лиллис, Сэмми Лики, Джессика Де Гау, Элис Крайдж, Йен Кенни, Чарльз Бабалола, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо

Жанр: ужасы, фэнтези, приключения

Продолжительноcть: 87 мин

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…