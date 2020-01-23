Гретель и Гензель
Страна:
Ирландия, Канада, США, 2020
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Оз Перкинс
Актеры:
София Лиллис, Сэмми Лики, Джессика Де Гау, Элис Крайдж, Йен Кенни, Чарльз Бабалола, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо
Жанр:
ужасы, фэнтези, приключения
Продолжительноcть:
87 мин
Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…
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1 февраля, суббота
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2 февраля, воскресенье
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6 февраля, четверг
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22:10
|Киносити
|
18:45
22:25
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1 февраля, суббота
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22:10
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18:45
22:25
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2 февраля, воскресенье
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22:10
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18:45
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3 февраля, понедельник
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5 февраля, среда
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00:05
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