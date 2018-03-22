Страна: Великобритания, Франция, 2018

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Ник Парк

Актеры: Том Хиддлстон, Мэйси Уильямс, Эдди Редмэйн, Тимоти Сполл, Ричард Айоади, Марк Уильямс, Селина Гриффитс, Джонни Вегас, Кевин Матадин, Саймон Гринхолл

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

Бюджет: $50 000 000,00

Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…