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Дикие предки

Дикие предки

Страна:
Великобритания, Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Ник Парк
  
Актеры:
Том Хиддлстон, Мэйси Уильямс, Эдди Редмэйн, Тимоти Сполл, Ричард Айоади, Марк Уильямс, Селина Гриффитс, Джонни Вегас, Кевин Матадин, Саймон Гринхолл
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Бюджет:
$50 000 000,00
  

 

Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

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Сегодня
10:00 Победа (Новомосковск)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00 Победа (Новомосковск)
10:25 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
25 марта, воскресенье
10:00 Победа (Новомосковск)
10:25 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
26 марта, понедельник
10:00 Победа (Новомосковск)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
27 марта, вторник
10:00 Победа (Новомосковск)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
28 марта, среда
10:00 Победа (Новомосковск)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
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