Дикие предки
Страна:
Великобритания, Франция, 2018
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Ник Парк
Актеры:
Том Хиддлстон, Мэйси Уильямс, Эдди Редмэйн, Тимоти Сполл, Ричард Айоади, Марк Уильямс, Селина Гриффитс, Джонни Вегас, Кевин Матадин, Саймон Гринхолл
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Бюджет:
$50 000 000,00
Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…
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|10:30
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|11:50
|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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Завтра
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|10:40
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|11:50
|Алмаз Синема
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:25
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
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25 марта, воскресенье
|10:00
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|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:50
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:25
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
26 марта, понедельник
|10:00
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|11:50
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
27 марта, вторник
|10:00
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
28 марта, среда
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:50
14:30
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|
11:35
15:30
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|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:25
11:50
14:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:35
15:30
19:25
|Киносити
|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40
25 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:25
11:50
14:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:35
15:30
19:25
|Киносити
|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40
26 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
14:30
|Киносити
|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40
27 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
11:50
14:30
|Киносити
|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40
28 марта, среда
|Алмаз Синема
|
11:50
14:30
|Киносити
|
10:40
12:30
16:25
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:10
14:40