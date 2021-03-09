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День курка

День курка

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 11.03.2021
 
Режиссер:
Джо Карнахан
  
Актеры:
Фрэнк Грилло, Аннабелль Уоллис, Мэл Гибсон, Мишель Йео, Наоми Уоттс, Кен Жонг, Матильда Олливье, Уилл Сассо, Медоу Спадафино, Тайлер Джон Олсон
  
Жанр:
боевик, фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Бюджет:
$45 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
          
 

У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса...

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Сегодня
15:05 Киносити
19:50 Киносити
Завтра
15:05 Киносити
19:50 Киносити
13 марта, суббота
15:05 Киносити
19:50 Киносити
14 марта, воскресенье
15:05 Киносити
19:50 Киносити
15 марта, понедельник
15:05 Киносити
19:50 Киносити
16 марта, вторник
15:05 Киносити
19:50 Киносити
17 марта, среда
15:05 Киносити
19:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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