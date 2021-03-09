День курка

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 11.03.2021

Режиссер: Джо Карнахан

Актеры: Фрэнк Грилло, Аннабелль Уоллис, Мэл Гибсон, Мишель Йео, Наоми Уоттс, Кен Жонг, Матильда Олливье, Уилл Сассо, Медоу Спадафино, Тайлер Джон Олсон

Жанр: боевик, фантастика, триллер

Продолжительноcть: 101 мин

Бюджет: $45 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,61

У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса...