День курка
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 11.03.2021
Режиссер:
Джо Карнахан
Актеры:
Фрэнк Грилло, Аннабелль Уоллис, Мэл Гибсон, Мишель Йео, Наоми Уоттс, Кен Жонг, Матильда Олливье, Уилл Сассо, Медоу Спадафино, Тайлер Джон Олсон
Жанр:
боевик, фантастика, триллер
Продолжительноcть:
101 мин
Бюджет:
$45 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса...
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽